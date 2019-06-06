06 Haziran 2019, Perşembe
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Galatasaray bombayı patlatıyor! 10 milyon Euro'luk yıldız bedavaya geliyor
Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da gözler yaz transfer döneminde çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin transfer raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılılar, transferde ince eleyip sık dokuyor. Şimdiden 4 futbolcuyla prensip anlaşmasına varan Cimbom, yıldız futbolcunun transferini bedavaya bitirmeye çok yakın. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 06.06.2019 12:59 Güncelleme Tarihi: 06.06.2019 13:22
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