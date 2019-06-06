06 Haziran 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray bombayı patlatıyor! 10 milyon Euro'luk yıldız bedavaya geliyor

Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da gözler yaz transfer döneminde çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin transfer raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılılar, transferde ince eleyip sık dokuyor. Şimdiden 4 futbolcuyla prensip anlaşmasına varan Cimbom, yıldız futbolcunun transferini bedavaya bitirmeye çok yakın. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.06.2019 12:59 Güncelleme Tarihi: 06.06.2019 13:22
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Galatasaray bombayı patlatıyor! 10 milyon Euro'luk yıldız bedavaya geliyor

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nu müzesine götürerek çifte kupa sevinci yaşayan Galatasaray'da yönetim transfer çalışmalarına başladı.

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Galatasaray bombayı patlatıyor! 10 milyon Euro'luk yıldız bedavaya geliyor

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Cimbom, kadrosunu Avrupa arenasında başarı elde edecek şekilde oluşturacak.

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Galatasaray bombayı patlatıyor! 10 milyon Euro'luk yıldız bedavaya geliyor

Geçtiğimiz sezon transferde geç kalındığı için ağır eleştirilere maruz kalan sarı-kırmızılı yönetim, bu sezon transferde elini çabuk tutmayı hedefliyor.

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Galatasaray bombayı patlatıyor! 10 milyon Euro'luk yıldız bedavaya geliyor

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Valentine Ozornwafor ve Şener Özbayraklı ile prensip anlaşmasına vardı.

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Galatasaray bombayı patlatıyor! 10 milyon Euro'luk yıldız bedavaya geliyor

Tüm transferlerini sezon öncei hazırlık kampına yetiştirmeyi amaçlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesinde Vedat Muriç, Ever Banega, Mario Balotelli, Douglas, Radamel Falcao, Bruma, Michael Seri, Franck Ribery gibi isimlerle yer alıyor.

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