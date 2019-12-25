25 Aralık 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın transfer listesindeydi! Bedava...

Ara transfer dönemi yaklaşırken, finansal olarak zorluk çeken kulüpler bonservisi elinde olan isimlere yönelmeye başladı. Fransız basını da serbest olan en değerli 11 futbolcuyu belirledi. Listede Galatasaray'ın transfer listesinden bir isim de var. İşte o isim ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 25.12.2019 12:37
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Galatasaray'ın transfer listesindeydi! Bedava...

UEFA'nın belirlediği Finansal Fair Play kriterlerine takılmak istemeyen Türk kulüpleri, transferde mali açıdan ince eleyip sık dokuyor.

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Galatasaray'ın transfer listesindeydi! Bedava...

Özellikle 4 büyükler, ocak ayı transfer döneminde bütçesini sarsmayacak isimler için nabız yoklarken, Fransız basınından France Football, ara transferde kadroya dahil edilebilecek bonservisi elinde en değerli 11'i belirledi. İşte o liste...

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Galatasaray'ın transfer listesindeydi! Bedava...

Viviano

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Galatasaray'ın transfer listesindeydi! Bedava...

Zeffane

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Galatasaray'ın transfer listesindeydi! Bedava...

Rolando

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