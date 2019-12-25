25 Aralık 2019, Çarşamba
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Galatasaray'ın transfer listesindeydi! Bedava...
Ara transfer dönemi yaklaşırken, finansal olarak zorluk çeken kulüpler bonservisi elinde olan isimlere yönelmeye başladı. Fransız basını da serbest olan en değerli 11 futbolcuyu belirledi. Listede Galatasaray'ın transfer listesinden bir isim de var. İşte o isim ve tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 25.12.2019 12:37
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