25 Aralık 2019, Çarşamba

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Galatasaray'da ilk veda gerçekleşiyor! Yapılacak tasarruf...

Devre arası transfer döneminde takıma gelecekler kadar gidecekler de ses getirecek Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim kötü gidişatın ardından ocak ayını işaret etmişti. Sarı-kırmızılılarda da tüm hesaplar buna göre yapıldı! Gerek FFP kapsamında, gerekse yabancı sınırı kapsamında yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor. Bu isim ne kadro dışı kalan Nzonzi, ne de beklenilen patlamayı bir türlü yapamayan Emre Mor... İşte o isim ve Cimbom'un o isimden yapacağı tasarruf...

Giriş Tarihi: 25.12.2019 13:28
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Galatasaray'da ilk veda gerçekleşiyor! Yapılacak tasarruf...

Galatasaray Süper Lig'in 16'ıncı haftasında deplasmanda karşılaştığı Göztepe'ye 2-1 mağlup olmuştu.

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Galatasaray'da ilk veda gerçekleşiyor! Yapılacak tasarruf...

"Bu karşılaşmanın ardından Fatih Terim, "Tuhaf bir istatistik var. Bu kadar pozisyona rağmen kaleyi tutan 1 şutumuz var. Hep dışarı atmışız."

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Galatasaray'da ilk veda gerçekleşiyor! Yapılacak tasarruf...

"Göztepe'yi 3 puandan dolayı tebrik ediyorum. Biz de bunun altından çok çalışarak kalkmayı deneyeceğiz."

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Galatasaray'da ilk veda gerçekleşiyor! Yapılacak tasarruf...

''HEPİMİZ BU BEDELİ ÖDEYECEĞİZ''

"Belki de en fazla bu maçta pozisyona girdik. Her türlüsüne girdik. Açıkçası hepimiz bu bedeli ödeyeceğiz. Deneniyoruz, sınanıyoruz bu kesin."

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Galatasaray'da ilk veda gerçekleşiyor! Yapılacak tasarruf...

"Yapacağımız tek şey, sabretmek. Sabır derken, başarmak için her zamanki gibi birlikteliğimizi sürdürmek ve çok çalışmak lazım." açıklamasında bulunmuştu.

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