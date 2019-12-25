25 Aralık 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da ilk veda gerçekleşiyor! Yapılacak tasarruf...
Devre arası transfer döneminde takıma gelecekler kadar gidecekler de ses getirecek Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim kötü gidişatın ardından ocak ayını işaret etmişti. Sarı-kırmızılılarda da tüm hesaplar buna göre yapıldı! Gerek FFP kapsamında, gerekse yabancı sınırı kapsamında yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor. Bu isim ne kadro dışı kalan Nzonzi, ne de beklenilen patlamayı bir türlü yapamayan Emre Mor... İşte o isim ve Cimbom'un o isimden yapacağı tasarruf...
Giriş Tarihi: 25.12.2019 13:28
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