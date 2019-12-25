25 Aralık 2019, Çarşamba

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Arda Turan fitili ateşledi! Galatasaray'a geliyor...

Galatasaray'dan Atletico Madrid'e transfer olan Arda Turan daha sonrasında dünya devi Barcelona'ya transfer olmuş fakat burada kalıcı olamamıştı. Başakşehir ile kiralık sözleşme imzalayan Turan, Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile oynanan maçta Fatih Terim'in elini öpmüş ve bu hareketiyle aralarındaki buzları eritmişti. Yetenekli oyuncunun sarı-kırmızılı takıma döneceği konuşulurken Turan'dan flaş bir hamle geldi. İşte o hamle ve Arda Turan'ın transfer detayları...

Giriş Tarihi: 25.12.2019 10:29
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Arda Turan fitili ateşledi! Galatasaray'a geliyor...

Arda Turan, 2012 yılında Galatasaray'dan İspanyol devi Atletico Madrid'e 15 milyon euro bedelle transfer olmuştu...

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Arda Turan fitili ateşledi! Galatasaray'a geliyor...

İspanya'daki ilk sezonunda takımının yıldız ismi olmayı başaran Arda, kırmızı-beyazlı ekiple 45 müsabakada forma giymiş, 5 gole imza atmış ve 12 asist üretmişti. Şu anda Galatasaray'da forma giyen Radamel Falcao ile beraber müthiş bir uyum yakalamıştı...

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Arda Turan fitili ateşledi! Galatasaray'a geliyor...

2012-13 sezonunda yıldızını parlatmaya devam eden Arda, o sezonda 41 karşılaşmada forma giyerken 5 gol 8 asistle oynamış, adını iyiden iyiye dünya futboluna duyurmuştu...

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Arda Turan fitili ateşledi! Galatasaray'a geliyor...

2013-14 sezonunda istikrarlı görüntüsüne devam eden yıldız futbolcu, 46 karşılaşmada forma giyerken 9 gol 6 asist üretmeyi başarmıştı.

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Arda Turan fitili ateşledi! Galatasaray'a geliyor...

Öte yandan bir sonraki sezon (2014-15) yine 46 maç oynamış ve 3 gol 6 asistle ön plana çıkmıştı...

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