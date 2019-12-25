Arda Turan fitili ateşledi! Galatasaray'a geliyor...

Galatasaray'dan Atletico Madrid'e transfer olan Arda Turan daha sonrasında dünya devi Barcelona'ya transfer olmuş fakat burada kalıcı olamamıştı. Başakşehir ile kiralık sözleşme imzalayan Turan, Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile oynanan maçta Fatih Terim'in elini öpmüş ve bu hareketiyle aralarındaki buzları eritmişti. Yetenekli oyuncunun sarı-kırmızılı takıma döneceği konuşulurken Turan'dan flaş bir hamle geldi. İşte o hamle ve Arda Turan'ın transfer detayları...

Giriş Tarihi: 25.12.2019 10:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





