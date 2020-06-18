18 Haziran 2020, Perşembe

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Galatasaray'ın transfer hamlesini açıkladılar! 3 yıllık sözleşme

Süper Lig'in 27. haftasında aldığı Çaykur Rizespor yenilgisiyle şampiyonluk yolunda ağır yara alan Galatasaray, 2020-21 sezonu için çalışmalarına başladı. Birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarla ilgili yabancı basından flaş bir iddia ortaya atılırken, Cimbom'un yıldız oyuncu için yaptığı teklif de duyuruldu. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 18.06.2020 17:16 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 17:19
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Galatasaray'ın transfer hamlesini açıkladılar! 3 yıllık sözleşme

Yeni sezon için oyuncu arayışlarını hızlandıran Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray'ın transfer hamlesini açıkladılar! 3 yıllık sözleşme

Teknik direktör Fatih Terim ve teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılı yönetim, transferde ince eleyip sık dokuyor.

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Galatasaray'ın transfer hamlesini açıkladılar! 3 yıllık sözleşme

Sezonun sona ermesiyle birlikte birçok bölgeye takviye yapacak olan sarı-kırmızılıların önceliklerden biri de sağ bek transferi...

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Galatasaray'ın transfer hamlesini açıkladılar! 3 yıllık sözleşme

Sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcusu Mariano ile yollarını ayıracak olan Cimbom, Brezilyalı oyuncunun alternatifini Yunanistan'da buldu.

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Galatasaray'ın transfer hamlesini açıkladılar! 3 yıllık sözleşme

Sarı-kırmızılı kurmaylar, Olimpiakos ile sözleşmesi sona eren Omar Elabdellaoui'yi takıma kazandırmak için harekete geçti.

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