Galatasaray'ın transfer hamlesini açıkladılar! 3 yıllık sözleşme

Süper Lig'in 27. haftasında aldığı Çaykur Rizespor yenilgisiyle şampiyonluk yolunda ağır yara alan Galatasaray, 2020-21 sezonu için çalışmalarına başladı. Birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarla ilgili yabancı basından flaş bir iddia ortaya atılırken, Cimbom'un yıldız oyuncu için yaptığı teklif de duyuruldu. Son dakika Galatasaray haberleri...

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Giriş Tarihi: 18.06.2020 17:16 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 17:19 ABONE OL