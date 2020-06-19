19 Haziran 2020, Cuma

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Cimbom bombayı patlatıyor! Yılın transferi için söz kesti

Corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından lige Çaykur Rizespor mağlubiyeti ile dönen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcayan Cimbom yılın transfer bombasını patlattı. Sarı-kırmızılılar uzun süredir gündemde olan yıldız futbolcu ile söz kesti. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 19.06.2020 02:12 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 06:34
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Cimbom bombayı patlatıyor! Yılın transferi için söz kesti

Süper Lig'e verilen uzun aranın ardından, 27. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray, mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrılarak, taraftarlarını üzmüştü.

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Cimbom bombayı patlatıyor! Yılın transferi için söz kesti

Öte yandan mücadele esnasında sakatlanarak oyundan çıkan Muslera ve Andone'nin de yapılan testler sonrası takımdan uzun süre ayrı kalacağı haberi sarı-kırmızılı camiada daha da büyük bir üzgünlük yaratmıştı.

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Cimbom bombayı patlatıyor! Yılın transferi için söz kesti

Kalan son 7 hafta öncesi lider Trabzonspor ile puan farkı 6'ya yükselen Galatasaray, şampiyonluk yarışından bir adım daha uzaklaşırken, gelecek sezon planlamalarına da hız verdi.

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Cimbom bombayı patlatıyor! Yılın transferi için söz kesti

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Cimbom, yılın transferinde sona geldi.

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Cimbom bombayı patlatıyor! Yılın transferi için söz kesti

Sarı-kırmızılıların uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu için söz kesildi. İşte tüm detaylar...

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