Galatasaray'da antrenmanlarını sürdürdü! Dikkat çeken o kare

Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararının ardından antrenmanlara başlayan Galatasaray, idmanlarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, antrenmandan fotoğraflar paylaşırken bir fotoğraf dikkat çekti. İşte o kare...