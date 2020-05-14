14 Mayıs 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da antrenmanlarını sürdürdü! Dikkat çeken o kare

Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararının ardından antrenmanlara başlayan Galatasaray, idmanlarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, antrenmandan fotoğraflar paylaşırken bir fotoğraf dikkat çekti. İşte o kare...

Giriş Tarihi: 14.05.2020 15:34
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Galatasaray'da antrenmanlarını sürdürdü! Dikkat çeken o kare

Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle bir süredir ertelenen Süper Lig'in, 12 Haziran'da yeniden başlamasına karar verilmesinin ardından takımlar da sahaya indi.

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Galatasaray'da antrenmanlarını sürdürdü! Dikkat çeken o kare

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya'da çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım sabah seansında sosyal mesafe kuralına uyarak bir idman gerçekleştirdi.

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Galatasaray'da antrenmanlarını sürdürdü! Dikkat çeken o kare

Antrenmanda, takımın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun oldukça neşeli olduğu gözlendi. İşte dikkat çeken kareler...

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Galatasaray'da antrenmanlarını sürdürdü! Dikkat çeken o kare
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Galatasaray'da antrenmanlarını sürdürdü! Dikkat çeken o kare
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