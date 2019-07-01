01 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan Vedat Muriç açıklaması!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Vedat Muriç savaşı sürüyor. Sarı-laciverliler'in Sportif Direktörü Comolli'nin Muriç için Rizespor ile görüşmesinin ardından, Galatasaray cephesinden de flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.07.2019 21:23 Güncelleme Tarihi: 01.07.2019 21:23
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Galatasaray'dan Vedat Muriç açıklaması!

Süper Lig'de transfer harekatı hız kesmeden devam ediyor.

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Galatasaray'dan Vedat Muriç açıklaması!

Kadrolarını güçlendirmek isteyen ekipler temaslarına devam ederken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getiren Vedat Muriç için çalışmalar sürüyor.

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Galatasaray'dan Vedat Muriç açıklaması!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ve Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal'ın Beşiktaş'ta bir otelde Muriç transferi için görüşme yaptığı öğrenilmiş ve A Spor ekranlarından bu görüşmenin görüntüleri yayınlanmıştı.

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Galatasaray'dan Vedat Muriç açıklaması!

İki ekibinde ısrarla kadrosuna katmak istediği Kosovalı golcü için teklifler sürerken Vedat Muriç'ten Galatasaray'da oynamak istiyorum şeklinde flaş bir açıklama gelmişti.

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Galatasaray'dan Vedat Muriç açıklaması!

Hakan Gündoğar'a konuşan Kosovalı golcü "Ben de transferi televizyondan takip ediyorum. Kulüplerin görüşmesi normal. Daha önce Galatasaray'a gitmek istediğimi söylemiştim.

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