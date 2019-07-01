Galatasaray'dan Vedat Muriç açıklaması!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ve Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal'ın Beşiktaş'ta bir otelde Muriç transferi için görüşme yaptığı öğrenilmiş ve A Spor ekranlarından bu görüşmenin görüntüleri yayınlanmıştı.