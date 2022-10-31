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Galatasaray’ın şaşırtan Beşiktaş istatistiği! 11 sezonda da...

Galatasaray'ın şaşırtan Beşiktaş istatistiği! 11 sezonda da...

Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük'ü mağlup eden Galatasaray, gözünü sahasında oynayacağı Beşiktaş derbisine dikti. Dev debi öncesi sarı-kırmızılı ekip için dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. İşte Galatasaray, Beşiktaş'a karşı şaşırtan istatistiği... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 31.10.2022- 06:51
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Galatasaray’ın şaşırtan Beşiktaş istatistiği! 11 sezonda da...

Ligde 3 haftalık kötü gidişe Karagümrük karşısında 'dur' diyen Galatasaray derbiyi düşünmeye başladı.

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