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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Devre arasında transfer bombası...

Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Devre arasında transfer bombası...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, gözünü ocak ayına çevirdi. Teknik Direktör Okan Buruk'un yönetimden transfer talebinde bulunduğu aktarıldı. Özellikle kanat bölgesi için çalışmalarını sürdüren Cimbom, aradığı ismi buldu. Yönetim, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin de gündemine gelen o yıldız için devreye girdi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 02.11.2022- 11:12 Güncelleme Tarihi: 02.11.2022- 11:12
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