GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk ile yollar ayrılıyor mu? İngiltere’den bomba iddia

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Geçen haftayı BAY geçiren sarı kırmızılılar, Süper Lig'de 6. sırada yer alıyor. Aslan, ligde çıktığı 8 maçta 5 galibiyet elde etti. Cimbom bunun yanı sıra 2 beraberlik aldı. Ayrıca 1 kez de mağlup oldu. Sezon başında iddialı bir takım kuran Dursun Özbek ve yönetimi, hoca olarak da Okan Buruk ile anlaşmıştı. Yönetim, Okan Buruk'un göreve gelmesiyle birlikte dünyaca ünlü yıldızları transfer etmişti. Sarı kırmızılıların, Dries Mertens, Haris Seferovic, Juan Mata, Mauro Icardi, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira transferleri büyük yankı uyandırmıştı. Cimbom, bu hamlelerle birlikte kadrosunda büyük bir değişime gitmiş oldu. Geçen sezon sarı kırmızılı formayı giyen birçok isim de gönderildi. Galatasaray, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Marcao, Emre Akbaba, Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Mbaye Diagne, Ömer Bayram, Christian Luyindama ve Ryan Babel gibi futbolcularla yollarını ayırdı. Bu sezon yeni bir yapılanmaya giden ve gözünü şampiyonluğa çeviren Cimbom'da, teknik direktör Okan Buruk zaman zaman eleştirilmişti. 48 yaşındaki çalıştırıcı, ilk 8 haftada bazı maçlardaki oyuncu tercihleri sebebiyle eleştiri almıştı. Sarı kırmızılı takım, Okan Buruk yönetiminde Giresunspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor maçında puan kaybı yaşadı. Bunun yanı sıra Galatasaray'ın hoca gündemiyle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların yabancı bir teknik direktör ile ilgilendiği iddia edildi. İngiliz basını bu flaş gelişmeyi satırlarına taşıdı. İşte o isim... 'G.SARAY NUNO ESPIRITO SANTO İLE İLGİLENİYOR' İngiliz medyasından Daily Mail'in haberine göre, Galatasaray, Nuno Espirito Santo ile ilgileniyor. Yayınlanan haberde, Portekizli hocanın şu anda görev yaptığı Al-Ittihad'da mutsuz olduğu kaydedildi. 48 yaşındaki çalıştırıcının yeniden Avrupa'ya dönmek istediği belirtildi. Nuno Espirito Santo'nun, özellikle eski kulübü Wolverhampton Wanderers'a geri dönmeyi hedeflediği ifade edildi. Santo, 2017-2021 yılları arasında Wolverhampton'da önemli başarılara imza atmıştı. Santo'nun kulübün işleyişini yakından bildiği ve görev için ideal bir isim olabileceği aktarıldı. Avrupa'da bir kariyer hedefleyen başarılı çalıştırıcının isminin yalnızca Wolverhampton ile değil Galatasaray ile de anıldığı ifade edildi. Daily Mail'deki haberde, sarı kırmızılı kulübün de Santo'ya ilgisinin olduğu kaydedildi. NUNO ESPIRITO SANTO KİMDİR? Nuno Espirito Santo, teknik direktörlük kariyerine kaleci hocası olarak 2010 yılında Malaga'da başladı. Santo, kaleci antrenörlüğü görevine Panathinaikos'ta devam etmesinin ardından 2012'de Rio Ave'nin teknik patron koltuğuna oturdu. Santo daha sonra Valencia, Porto ve Tottenham gibi ekipleri de çalıştırdı. Santo, futbolculuk kariyerinde ise Porto, Aves, Dinamo Moskova, Osasuna, Deportivo, Merida ve Guimaraes takımlarında forma giymişti. Portekizli hoca antrenörlük hayatında yalnızca 1 kupa kazandı. Nuno Espirito Santo'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.