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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk ile yollar ayrılıyor mu? İngiltere’den bomba iddia

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk ile yollar ayrılıyor mu? İngiltere'den bomba iddia

Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon kadrosunda büyük bir değişime giden sarı kırmızılılar, teknik direktörlük görevine de Okan Buruk'u getirmişti. Ligde oynadığı 8 karşılaşmada 17 puan toplayan Cimbom, 6. sırada yer alıyordu. Galatasaray'da, zaman zaman eleştirilerden nasibini alan teknik direktör Okan Buruk ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan habere göre, 48 yaşındaki çalıştırıcıyla yollar ayrılabilir. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Yayın Tarihi: 14.10.2022- 09:59 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022- 09:59
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