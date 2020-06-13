13 Haziran 2020, Cumartesi

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Galatasaray'ın Samuel Kalu transferini doğruladı! "Tek sorun..."

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, genç isimlere yönelmişti. Bu kapsamda Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux forması giyen Samuel Kalu'yu listesine alan Cimbom için flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.06.2020 14:58
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Galatasaray'ın Samuel Kalu transferini doğruladı! Tek sorun...

Bir yandan ligdeki kalan maçlar için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını ara vermiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'ın Samuel Kalu transferini doğruladı! Tek sorun...

Sarı-kırmızılı takım son olarak gündeminde Fransız ekibinde forma giyen 22 yaşındaki Samuel Kalu için girişimlerde bulunmuştu.

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Galatasaray'ın Samuel Kalu transferini doğruladı! Tek sorun...

Transfer haberleri vermesiyle ünlü Fransız gazeteci Manu Lonjon, Galatasaray'ın genç oyuncuya olan ilgisini doğruladı ve transfer gelişmesi hakkında şunları söyledi:

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Galatasaray'ın Samuel Kalu transferini doğruladı! Tek sorun...

Evet, Galatasaray Samuel Kalu ile ilgileniyor. Görüşmelerdeki tek sorun; Galatasaray oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamayı teklif ederken Bordeaux, az da olsa para kazanabilmek için Kalu'yu satmak istiyor.

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Galatasaray'ın Samuel Kalu transferini doğruladı! Tek sorun...

Bordeaux'nun oyuncu için istediği bonservis bedelinin ise 6 ile 10 milyon Euro arasında olduğu ifade ediliyor.

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