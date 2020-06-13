13 Haziran 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray Rizespor hazırlıklarını tamamladı! İşte idmandan kareler...

Süper Lig, 27. hafta karşılaşmalarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak Galatasaray, ligin ikinci yarısında bulduğu olumlu havayı devam ettirerek zirve takibini sürdürmek istiyor. İşte Aslan'ın antrenmandan kareler...

Giriş Tarihi: 13.06.2020 14:38
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Galatasaray Rizespor hazırlıklarını tamamladı! İşte idmandan kareler...

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray Rizespor hazırlıklarını tamamladı! İşte idmandan kareler...

Lige verilen 3 ayın ardından iyi bir başlangıçla dönüş yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, mutlak 3 puan alma gayretinde.

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Galatasaray Rizespor hazırlıklarını tamamladı! İşte idmandan kareler...

Sarı-kırmızılılar, bugün saat 16.00'da sponsorumuz Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Trabzon'a gittikten sonra karayoluyla Rize'ye geçerek karşılaşma öncesi kampa girecek.

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Galatasaray Rizespor hazırlıklarını tamamladı! İşte idmandan kareler...

İşte bugün gerçekleştirilen idmandan kareler...

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Galatasaray Rizespor hazırlıklarını tamamladı! İşte idmandan kareler...
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