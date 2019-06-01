01 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da 6 transfer yolda!

Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayarak iki kupayı da müzesine götüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan sarı kırmızılılar, Avrupa sahnesinde başarı elde edecek kadro kurmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, transfer raporunu yönetime sundu.

Giriş Tarihi: 01.06.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 01.06.2019 09:40
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Galatasaray'da 6 transfer yolda!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Kadroyu erkenden kurmak ve kampta sezon öncesi gerekli adaptasyonu sağlamak isteyen Galatasaray yönetimi transferleri bitirmek için harekete geçti

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Galatasaray'da 6 transfer yolda!

Fatih Terim'den sezon bitmeden transfer raporunu alan yönetim, hocanın hangi bölgelere hangi oyuncuları istediğini alternatifleriyle birlikte biliyor.

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Galatasaray'da 6 transfer yolda!

Fatih Terim'in sol kanat transferi için Babel ısrarı üzerine oyuncuyla anlaşan yönetimin elindeki listede 6 isim daha var.

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Galatasaray'da 6 transfer yolda!

Kiralık Ndiaye'den bu sezon beklediğini alamayan Terim yönetimden öncelikli olarak bir 8 numara istedi.

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Galatasaray'da 6 transfer yolda!

Terim'in ikinci arzusu ile takıma bir forvet daha katmak. Bunun için Diagne ile ilgili durumların netleşmesi bekleniyor.

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