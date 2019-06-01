01 Haziran 2019, Cumartesi
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Galatasaray'da 6 transfer yolda!
Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayarak iki kupayı da müzesine götüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan sarı kırmızılılar, Avrupa sahnesinde başarı elde edecek kadro kurmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, transfer raporunu yönetime sundu.
Giriş Tarihi: 01.06.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 01.06.2019 09:40
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