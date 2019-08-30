Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi takvimi belli oldu!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu. Sarı-kırmızılılar Devler Ligi'nde PSG, Real Madrid ve Club Brugge ile kıyasıya bir rekabet içine girecek. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yapacağı maçlar ve tarihleri...

Giriş Tarihi: 30.08.2019 00:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





