30 Ağustos 2019, Cuma
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi takvimi belli oldu!
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu. Sarı-kırmızılılar Devler Ligi'nde PSG, Real Madrid ve Club Brugge ile kıyasıya bir rekabet içine girecek. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yapacağı maçlar ve tarihleri...
Giriş Tarihi: 30.08.2019 00:01
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