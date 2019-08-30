30 Ağustos 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi takvimi belli oldu!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu. Sarı-kırmızılılar Devler Ligi'nde PSG, Real Madrid ve Club Brugge ile kıyasıya bir rekabet içine girecek. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yapacağı maçlar ve tarihleri...

Giriş Tarihi: 30.08.2019 00:01
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi takvimi belli oldu!

A Grubu'nda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, PSG, Real Madrid ve Club Brugge ile mücadele edecek.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi takvimi...

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi takvimi belli oldu!

18 EYLÜL

Club Brugge - Galatasaray

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi takvimi belli oldu!

PSG - Real Madrid

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi takvimi belli oldu!

1 EKİM

Real Madrid - Club Brugge

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi takvimi belli oldu!

Fenerbahçe (29 Eylül) Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe ile 29 Eylül'de karşı karşıya geldikten sonra 1 Ekim'de Fransız devi PSG ile mücadele edecek.

1 EKİM Galatasaray - PSG

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