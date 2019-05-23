23 Mayıs 2019, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'ın Ribery için yaptığı teklif ortaya çıktı!
Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Galatasaray'ın hedefindeki isimlerde biri ise Bayern Münih'le sözleşmesi sona eren Fransız yıldız Franck Ribery... Eski futbolcularını yeniden kadrosunda görmek isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar, yıldız futbolcu için teklifini masaya koydu.
Giriş Tarihi: 23.05.2019 09:51 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 11:01
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı