23 Mayıs 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Emre Belözoğlu'dan flaş Galatasaray sözleri!

Futbol dünyasında futbolcular bazı açıklamaları ile gündem oldu. Özellikle transferler konusunda verdikleri sözleri tutamayan futbolcular bu açıklamaları ile hafızalara kazındı. İşte verdikleri sözleri tutamayan futbolcular...

Giriş Tarihi: 23.05.2019 09:22 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 09:29
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Emre Belözoğlu'dan flaş Galatasaray sözleri!

İddialı sözler sarfedenler, söylediklerini unutanlar! Ezeli rakiplerini hedef alanlar, sonrasında armayı öpenler... Kimler yok ki.. Tek tek bulduk, sıraladık...

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Emre Belözoğlu'dan flaş Galatasaray sözleri!

Burak Yılmaz

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Emre Belözoğlu'dan flaş Galatasaray sözleri!

Bordo-Mavili formayı giyerken "Ben çocukluktan Beşiktaş taraftarıydım. Tuttuğum takım Beşiktaş'dır ama Trabzonspor için ölürüm" diyen Burak Yılmaz daha sonra Galatasaray'a transfer oldu. Burak, Trabzonspor'dan önce de Fenerbahçe forması giymişti.

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Emre Belözoğlu'dan flaş Galatasaray sözleri!

Elvir Baliç

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Emre Belözoğlu'dan flaş Galatasaray sözleri!

Çok büyük bir söz söylerek 'Kefen giyerim Galatasaray formasını giymem' demişti. Fenerbahçe'den ayrıldıktan 2 sene sonra Galatasaray'a transferi gerçekleşti.

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