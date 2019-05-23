Emre Belözoğlu'dan flaş Galatasaray sözleri!

Bordo-Mavili formayı giyerken "Ben çocukluktan Beşiktaş taraftarıydım. Tuttuğum takım Beşiktaş'dır ama Trabzonspor için ölürüm" diyen Burak Yılmaz daha sonra Galatasaray'a transfer oldu. Burak, Trabzonspor'dan önce de Fenerbahçe forması giymişti.