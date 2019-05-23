23 Mayıs 2019, Perşembe
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Emre Belözoğlu'dan flaş Galatasaray sözleri!
Futbol dünyasında futbolcular bazı açıklamaları ile gündem oldu. Özellikle transferler konusunda verdikleri sözleri tutamayan futbolcular bu açıklamaları ile hafızalara kazındı. İşte verdikleri sözleri tutamayan futbolcular...
Giriş Tarihi: 23.05.2019 09:22 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 09:29
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