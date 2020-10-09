Galatasaray'da Younes Belhanda'ya yeni rol! Fatih Terim...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu sezon da takımda kalan Younes Belhanda'ya yeni rol vermeye hazırlanıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Faslı futbolcuyu defansın önünden top çıkaran bir ilk oyun kurucu olarak kullanmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

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Giriş Tarihi: 09.10.2020 07:38 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 07:58 ABONE OL