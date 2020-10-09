09 Ekim 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Younes Belhanda'ya yeni rol! Fatih Terim...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu sezon da takımda kalan Younes Belhanda'ya yeni rol vermeye hazırlanıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Faslı futbolcuyu defansın önünden top çıkaran bir ilk oyun kurucu olarak kullanmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 09.10.2020 07:38 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 07:58
ABONE OL
  • 1
  • 6
Galatasaray'da Younes Belhanda'ya yeni rol! Fatih Terim...

Younes Belhanda, Galatasaray'da kaldı. Son gün Nice ile anılan Faslı oyuncu menajerinin görüştüğü takımların hiçbirisine onay verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
Galatasaray'da Younes Belhanda'ya yeni rol! Fatih Terim...

Bir yıl sözleşmesi kalan oyuncu, büyük olasılıkla süresini Galatasaray'da tamamlayacak gibi görünüyor.

  • 3
  • 6
Galatasaray'da Younes Belhanda'ya yeni rol! Fatih Terim...

Fatih Terim bu nedenle planlarına Belhanda'yı da ekledi. Terim, Faslı oyuncudan hayalini kurduğu "Regista"yı çıkarmaya çalışacak.

  • 4
  • 6
Galatasaray'da Younes Belhanda'ya yeni rol! Fatih Terim...

KULÜBEYE GİDECEK
Belhanda önümüzdeki dönemde hücuma daha yakın değil, defansın önünden daha fazla top çıkaran bir "ilk oyun kurucu" rolüne bürünecek.

  • 5
  • 6
Galatasaray'da Younes Belhanda'ya yeni rol! Fatih Terim...

Bu rolde Fatih Terim'e beklediğini verirse 11'de oynamaya devam edecek. Yoksa kulübeye gidecek.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör