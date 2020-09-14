14 Eylül 2020, Pazartesi

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Galatasaray'ın performansının sırrı ortaya çıktı! İşte perde arkasındaki isim

Süper Lig'in ilk haftasında Türk Telekom Stadı'nda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Galatasaray, oynadığı etkili futbolla taraftarların beğenisini kazandı. Sarı-kırmızılı takımın başarılı oyununun perde arkasındaki isim ortaya çıktı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 14.09.2020 13:15 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 13:16
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Galatasaray'ın performansının sırrı ortaya çıktı! İşte perde arkasındaki isim

Galatasaray'ın Gaziantep maçındaki 3-1'lik galibiyeti ve müthiş görüntüsü herkesi mutlu etti. Özellikle transferlerin yapılmaması nedeniyle oluşan karamsar hava bir anda dağıldı.

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Galatasaray'ın performansının sırrı ortaya çıktı! İşte perde arkasındaki isim

Ligin ilk haftası için beklentilerin üzerindeki futbolda takımın fiziksel olarak iyi durumda olması ve oynanan tempolu oyun çok beğenildi.

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Galatasaray'ın performansının sırrı ortaya çıktı! İşte perde arkasındaki isim

Hazırlık dönemini Florya Metin Oktay Tesisleri'nde geçiren sarı-kırmızılılarda 7 yıl sonra geri dönen ABD'li performans uzmanı Scott Piri'nin etkisi kısa sürede hissedilmeye başlandı.

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Galatasaray'ın performansının sırrı ortaya çıktı! İşte perde arkasındaki isim

Milliyet'te yer alan habere göre 2011-2014 yılları arasında Galatasaray'da çalışan Piri'nin gelmesiyle beraber takımın fiziksel olarak ligin başında bu seviyede olması dikkat çekti.

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Galatasaray'ın performansının sırrı ortaya çıktı! İşte perde arkasındaki isim

Bu noktada özellikle ön tarafta yer alan isimlerin durumu merak ediliyordu. Feghouli, Arda Turan, Falcao gibi tecrübeli ve aynı zamanda ağır olmakla eleştirilen isimlerin tempolu oyunu yüzleri güldürdü.

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