03 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın Panathinaikos 11'i belli oldu!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık karşılaşmasında Yunan temsilcisi Panathinaikos'u Türk Telekom Stadı'nda konuk ediyor. İşte sarı-kırmızılıların ilk 11'i...

Giriş Tarihi: 03.08.2019 19:30 Güncelleme Tarihi: 03.08.2019 19:31
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  • 12
Galatasaray'ın Panathinaikos 11'i belli oldu!

Galatasaray'ın 11'i:

Okan

  • 2
  • 12
Galatasaray'ın Panathinaikos 11'i belli oldu!

Mariano

  • 3
  • 12
Galatasaray'ın Panathinaikos 11'i belli oldu!

Luyindama

  • 4
  • 12
Galatasaray'ın Panathinaikos 11'i belli oldu!

Marcao

  • 5
  • 12
Galatasaray'ın Panathinaikos 11'i belli oldu!

Nagatomo

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