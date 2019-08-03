Galatasaray'da 2 ayrılık 1 transfer!

Akhisarspor ile 7 Ağustos'ta oynayacağı Süper Kupa finalini kazanarak yeni sezona kupayla giriş yapmak isteyen Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Fernando'nun Sevilla'ya satılması ve kiralık sözleşmesi sona eren Badou Ndiaye'nin de Stoke City'ye dönmesinin ardından orta sahasını Michael Seri ile güçlendiren sarı-kırmızılılar, Seri'nin yanına bir takviye daha yapmak için harekete geçti. Adı Ever Banega, Radja Nainggolan, Josef de Souza ve Ljubomir Fejsa gibi isimler anılan Galatasaray, orta sahasını buldu. Yıldız oyuncunun transferi için harekete geçen Cimbom'da iki de ayrılık yolda. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 03.08.2019 20:10 Güncelleme Tarihi: 03.08.2019 20:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





