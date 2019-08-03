03 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da 2 ayrılık 1 transfer!

Akhisarspor ile 7 Ağustos'ta oynayacağı Süper Kupa finalini kazanarak yeni sezona kupayla giriş yapmak isteyen Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Fernando'nun Sevilla'ya satılması ve kiralık sözleşmesi sona eren Badou Ndiaye'nin de Stoke City'ye dönmesinin ardından orta sahasını Michael Seri ile güçlendiren sarı-kırmızılılar, Seri'nin yanına bir takviye daha yapmak için harekete geçti. Adı Ever Banega, Radja Nainggolan, Josef de Souza ve Ljubomir Fejsa gibi isimler anılan Galatasaray, orta sahasını buldu. Yıldız oyuncunun transferi için harekete geçen Cimbom'da iki de ayrılık yolda. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 03.08.2019 20:10 Güncelleme Tarihi: 03.08.2019 20:12
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Galatasaray'da 2 ayrılık 1 transfer!

Bu sezon kadrosunu güçlendirerek Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmeyi hedefleyen Galatasaray'da transfer harekatı başladı.

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Galatasaray'da 2 ayrılık 1 transfer!

Son olarak Celta Vigo forması giyen Emre Mor'u kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Jimmy Durmaz, Michael Seri ve Okan Kocuk'u da kadrosuna katmıştı.

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Galatasaray'da 2 ayrılık 1 transfer!

Orta saha ve forvet transferlerine öncelik veren Cimbom'da 1 numaralı gündem maddesi Radamel Falcao transferi...

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Galatasaray'da 2 ayrılık 1 transfer!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde Falcao transferiyle ilgili "Transfer uzun bir süreç. Biz Galatasaray'ın koşulları ve taraftarlarımızın talepleri doğrultusunda çalışıyoruz. Taraftarlarımızın talepleri bizim için önceliklidir. Koşular uygun olursa onların istediklerini yapacağız. Radamel Falcao transferi için uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'da 2 ayrılık 1 transfer!

33 yaşındaki golcü için çıkan Galatasaray iddiası üzerine Monaco cephesinden de bir açıklama geldi.

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