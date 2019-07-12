12 Temmuz 2019, Cuma
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Galatasaray'ın orta sahası İngiltere'den! Görüşmeler başladı
Galatasaray transferde hız kesmiyor. Yeni Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Ozornwafor, Şener Özbayraklı gibi isimlere imza attıran Sarı-Kırmızılılar, Fernando Reges'in Sevilla'ya satılmasının ardından, orta saha için girişimlerini hızlandırdı. Bu mevki için tecrübeli bir ismi kadroya katmak isteyen Terim ve ekibi gözünü Premier Lig'e çevirdi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi...
Giriş Tarihi: 12.07.2019 01:43 Güncelleme Tarihi: 12.07.2019 07:49
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