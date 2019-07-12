12 Temmuz 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın orta sahası İngiltere'den! Görüşmeler başladı

Galatasaray transferde hız kesmiyor. Yeni Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Ozornwafor, Şener Özbayraklı gibi isimlere imza attıran Sarı-Kırmızılılar, Fernando Reges'in Sevilla'ya satılmasının ardından, orta saha için girişimlerini hızlandırdı. Bu mevki için tecrübeli bir ismi kadroya katmak isteyen Terim ve ekibi gözünü Premier Lig'e çevirdi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi...

Giriş Tarihi: 12.07.2019 01:43 Güncelleme Tarihi: 12.07.2019 07:49
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Galatasaray'ın orta sahası İngiltere'den! Görüşmeler başladı

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Galatasaray'ın orta sahası İngiltere'den! Görüşmeler başladı

Birçok mevki için oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fatih Terim'in raporlarına göre girişimlerini sürdürüyor.

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Galatasaray'ın orta sahası İngiltere'den! Görüşmeler başladı

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı.

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Galatasaray'ın orta sahası İngiltere'den! Görüşmeler başladı

Transferde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, alınacak oyuncuları en ince detayına kadar araştırıp kadrosuna katıyor.

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Galatasaray'ın orta sahası İngiltere'den! Görüşmeler başladı

3 kulvarda da başarılı sonuçlar elde etmek isteyen Cimbom, Süper Lig şampiyonluğunu bu sene de kimseye kaptırmayarak üst üste 3. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürme gayretinde.

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