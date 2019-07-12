Galatasaray'ın orta sahası İngiltere'den! Görüşmeler başladı

Galatasaray transferde hız kesmiyor. Yeni Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Ozornwafor, Şener Özbayraklı gibi isimlere imza attıran Sarı-Kırmızılılar, Fernando Reges'in Sevilla'ya satılmasının ardından, orta saha için girişimlerini hızlandırdı. Bu mevki için tecrübeli bir ismi kadroya katmak isteyen Terim ve ekibi gözünü Premier Lig'e çevirdi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi...