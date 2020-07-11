11 Temmuz 2020, Cumartesi

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Galatasaray'ın milyonları uçtu gitti! Radamel Falcao'nun bir golünün değeri...

Geçtiğimiz yaz Galatasaray'a büyük beklentilerle imza atan dünya yıldızı Radamel Falcao, sarı-kırmızılılarda sakatlıklardan kurtulamamış ve istenilen performansı gösterememişti. Kolombiyalı forvetin bir golünün değeri ise dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.07.2020 18:45
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Galatasaray'ın milyonları uçtu gitti! Radamel Falcao'nun bir golünün değeri...

Galatasaray'da son dönemin tartışılan ismi Radamel Falcao, Ankaragücü maçının kadrosunda yer almazken, sarı-kırmızılı taraftarlar özellikle sosyal medyada Kolombiyalı oyuncuya sert eleştirilerde bulundu.

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Galatasaray'ın milyonları uçtu gitti! Radamel Falcao'nun bir golünün değeri...

Bu sezon sarı-kırmızılı forma altında 16 lig, 3 Avrupa ve 3 Türkiye Kupası mücadelesinde toplam 1484 dakika oynayan ve maç başı 67 dakika sahada kalan Falcao, bu mücadelelerde rakip fileleri 11 kez havalandırdı.

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Galatasaray'ın milyonları uçtu gitti! Radamel Falcao'nun bir golünün değeri...

Ligde 10 gol atan ve Türkiye Kupası'nda da 1 kez gol sevinci yaşayan Falcao, ligde 1 de asist yaptı.

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Galatasaray'ın milyonları uçtu gitti! Radamel Falcao'nun bir golünün değeri...

Galatasaray'a sezon başında transfer olan ve sarı-kırmızılı ekibe 3 yıllık imza atan Falcao, vergiler hariç Galatasaray'dan yıllık net 5 milyon Euro alıyor.

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Galatasaray'ın milyonları uçtu gitti! Radamel Falcao'nun bir golünün değeri...

Bu sezon beklentilerin altında kalan ve sık sık sakatlanarak birçok maçta forma giyemeyen futbolcu, toplamda rakip filelere 11 gol atarken, sarı-kırmızılı ekibe 1 golün maliyeti 454 bin Euro (3.5 milyon TL) oldu.

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