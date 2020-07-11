Fatih Terim Ankaragücü 11'ini belirledi! Falcao ve Lemina'nın yerine...

Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü ile Galatasaray, Eryaman Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Çıktığı son 7 maçtan galibiyet çıkaramayan ve bitime 3 hafta kala şampiyonluk şansı kalmayan sarı-kırmızılılar, başkent temsilcisini mağlup ederek galibiyet hasretine son vermeyi amaçlıyor. Son sırada yer alan Ankaragücü ise Galatasaray karşısında puan ya da puanlar alarak kümede kalma umutlarını sürdürmek istiyor. Sakatlıkları süren Radamel Falcao ve Mario Lemina'yı Ankara'ya götürmeyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte MKE Ankaragücü-Galatasaray maçı öncesi son bilgiler ve iki takımın muhtemel 11'leri...