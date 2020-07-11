11 Temmuz 2020, Cumartesi

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Fatih Terim Ankaragücü 11'ini belirledi! Falcao ve Lemina'nın yerine...

Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü ile Galatasaray, Eryaman Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Çıktığı son 7 maçtan galibiyet çıkaramayan ve bitime 3 hafta kala şampiyonluk şansı kalmayan sarı-kırmızılılar, başkent temsilcisini mağlup ederek galibiyet hasretine son vermeyi amaçlıyor. Son sırada yer alan Ankaragücü ise Galatasaray karşısında puan ya da puanlar alarak kümede kalma umutlarını sürdürmek istiyor. Sakatlıkları süren Radamel Falcao ve Mario Lemina'yı Ankara'ya götürmeyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte MKE Ankaragücü-Galatasaray maçı öncesi son bilgiler ve iki takımın muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 11.07.2020 17:40 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 17:42
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Fatih Terim Ankaragücü 11'ini belirledi! Falcao ve Lemina'nın yerine...

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, 12 Temmuz Pazar günü saat 18.30'da deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 52 puanla 5. sırada yer alıyor. Ankara ekibi ise 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 yenilgi ile sonuncu sırada bulunuyor.

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Fatih Terim Ankaragücü 11'ini belirledi! Falcao ve Lemina'nın yerine...

98. RANDEVU
Ankaragücü ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 97 kez karşı karşıya geldi. Cimbom, söz konusu müsabakalarda 61 kez sahadan galip ayrılırken, 17 kez de sarı-lacivertliler rakibini mağlup etti. 19 maçta ise kazanan çıkmadı. Sarı-kırmızılıların ligde attığı 204 gole, başkent ekibi 84 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 2-2 eşitlikle sona ermişti.

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Fatih Terim Ankaragücü 11'ini belirledi! Falcao ve Lemina'nın yerine...

SON 10 MAÇ
Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynanan 9'u lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere son 10 maçta sarı-kırmızılılar üstün bulunuyor. Bu 10 müsabakada Aslan 5 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 3 maçı ise Ankaragücü kazandı. 2 mücadelede eşitlik bozulmadı. Galatasaray ayrıca, rakibine son 5 maçta mağlup olmadı. (4 galibiyet, 1 beraberlik)

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Fatih Terim Ankaragücü 11'ini belirledi! Falcao ve Lemina'nın yerine...

ASLAN, 7 MAÇTIR GALİBİYETE HASRET
Galatasaray, Süper Lig'de en son 1 Mart'ta Gençlerbirliği'ni mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı müsabakalarda Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Alanyaspor'a yenildi.

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Fatih Terim Ankaragücü 11'ini belirledi! Falcao ve Lemina'nın yerine...

DEPLASMAN KARNESİ
Galatasaray, ligde bu sezon deplasmanda 15 maç yaptı. Aslan bu karşılaşmalarda 5 galibiyet alırken, 5 kez mağlup oldu, 5 müsabakada da berabere kaldı. Geride kalan 15 müsabakada 21 gol atarken, kalesinde 19 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, deplasmandaki son galibiyetini Fenerbahçe'ye karşı kazandı.

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