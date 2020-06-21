21 Haziran 2020, Pazar

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Galatasaray'ın listesindeydi! Takımından ayrıldı

Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Sarı-kırmızılıların transfer listesinde bulunduğu iddia edilen yıldız futbolcu için, takımının teknik direktörü kendileriyle son maça çıktığını doğruladı. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 21.06.2020 15:26
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Galatasaray'ın listesindeydi! Takımından ayrıldı

Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da hazırlıklar tamamlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'ın listesindeydi! Takımından ayrıldı

Alacağı 3 puanla üst sıralardaki iddiasını sürdürmek isteyen sarı kırmızılılar, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

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Galatasaray'ın listesindeydi! Takımından ayrıldı

Takıma gelecek ve gidecek isimleri belirleyen Cimbom'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'ın listesindeydi! Takımından ayrıldı

Fatih Terim ve taraftarın gözbebeği Henry Onyekuru'nun yeniden kiralanması adına yapılan girişimlerin çıkmaza girmesi nedeniyle sol kanat takviyesine kesin gözüyle bakılıyor.

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Galatasaray'ın listesindeydi! Takımından ayrıldı

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Ryan Fraser, Bournemouth ile yeni sözleşme imzalamadı.

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