Galatasaray'ın listesindeydi! Takımından ayrıldı

Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Sarı-kırmızılıların transfer listesinde bulunduğu iddia edilen yıldız futbolcu için, takımının teknik direktörü kendileriyle son maça çıktığını doğruladı. İşte o isim ve detaylar...