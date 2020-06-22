22 Haziran 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın listesindeki yıldıza 20 milyon Euro önerdiler!

Galatasaray'ın gelecek sezon için Radamel Falcao'ya partner olarak düşündüğü vatandaşı için üzücü haber geldi. Kolombiyalı golcüye İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, 20 milyon Euro önerdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.06.2020 14:59 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 15:00
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Galatasaray'ın listesindeki yıldıza 20 milyon Euro önerdiler!

Galatasaray, transfer çalışmaları kapsamında forvet mevkisi için gündemine sürpriz bir ismi almıştı.

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Galatasaray'ın listesindeki yıldıza 20 milyon Euro önerdiler!

Andone'nin sakatlığı ve kiralık sözleşmesinin bitecek olmasından dolayı Falcao'nun yanına yedek golcü arayışında olan sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı futbolcuya tanıdık bir takım arkadaşı getirmek için harekete geçti.

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Galatasaray'ın listesindeki yıldıza 20 milyon Euro önerdiler!

Ancak Galatasaray'a bu isimden kötü bir haber geldi. İşte detaylar...

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Galatasaray'ın listesindeki yıldıza 20 milyon Euro önerdiler!

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Watford'ın Real Zaragoza'da kiralık olarak oynayan genç futbolcusu Luis Suarez için ilk teklif geldi.

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Galatasaray'ın listesindeki yıldıza 20 milyon Euro önerdiler!

İtalyan temsilcisi Lazio'nun oyuncu için 5 milyon Euro'su bonus olmak üzere 20 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu ifade edildi. Oyuncuya ise 1.5 milyon Euro maaşla 5 yıllık sözleşme önerildiği kaydedildi.

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