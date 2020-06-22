22 Haziran 2020, Pazartesi

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Galatasaray Fernando Muslera'nın alternatifini belirledi! Yerine gelecek isim...

Corona virüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig'e Çaykur Rizespor maçıyla başlayan Galatasaray'da, Fernando Muslera sakatlanmıştı. Sağ ayağında 2 kırık tespit edilen tecrübeli kalecinin uzun süre sahalardan uzak kalacak olması sebebiyle, sarı-kırmızılılar yeni kaleci arayışlarına başladı. Bu kapsamda Cimbom'un transfer gündemine flaş bir isim girdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.06.2020 17:50 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 17:51
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Galatasaray Fernando Muslera'nın alternatifini belirledi! Yerine gelecek isim...

Galatasaray'da dev transfer operasyonu başlıyor... Fernando Muslera'nın yaşadığı ağır sakatlık sonrasında yeni bir kaleci arayışına giren Cimbom, istediği ismi buldu.

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Galatasaray Fernando Muslera'nın alternatifini belirledi! Yerine gelecek isim...

Son olarak Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK'yı konuk eden Galatasaray, mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı.

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Galatasaray Fernando Muslera'nın alternatifini belirledi! Yerine gelecek isim...

Müsabaka sonrası maçın hakemi gündeme otururken, diğer yandan da kaleci Okan Kocuk'un performansı akıllarda soru işaretine neden olmuştu.

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Galatasaray Fernando Muslera'nın alternatifini belirledi! Yerine gelecek isim...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yönetimden Muslera yerine yeni 1 numarasını isterken, aranan ismin bulunduğu kaydedildi.

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Galatasaray Fernando Muslera'nın alternatifini belirledi! Yerine gelecek isim...

OKAN YETERSİZ BULUNDU
Sezon sonuna kadar Okan Kocuk ile devam edecek Galatasaray, genç eldivenin yerine gelecek sezon kaleyi koruyacak ismi İspanya'da buldu.

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