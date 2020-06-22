22 Haziran 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'i çıldırtan karar! Maç sonrasında...

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Mücadele 3-3 eşitlikle sona ererken 90+15'te penaltı öncesinde verilen '6 saniye kuralı' kararı teknik direktör Fatih Terim'i adeta çıldırttı. Verilen kararla birlikte soyunma odasına yönelen tecrübeli çalıştırıcı, penaltı pozisyonu için ise "Sahada olsaydım kaleye geçmemesini söylerdim" ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adam kenarda çılgına dönerken, maç sonrasında ise gerilim bir hayli yükseldi.

Giriş Tarihi: 22.06.2020 11:48
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Fatih Terim'i çıldırtan karar! Maç sonrasında...

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Galatasaray-Gaziantep FK, 3-3 berabere sonuçlanırken, bu skor ev sahibi ekibin liderlik yarışında büyük yara almasına neden oldu. Zaman zaman ilginç anlara sahne olan mücadelenin sonlarında inanılmaz olaylar yaşandı.

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Fatih Terim'i çıldırtan karar! Maç sonrasında...

GOL GEÇERSİZ SAYILDI!
Galatasaray, maçın sonuna 3-2 önde girdi. Gaziantep, Kayode ile beraberlik golünü buldu ancak VAR incelemesi sonrası hakem Alper Ulusoy pozisyonu izleyip öncesinde faul olduğu için golü iptal etti.

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Fatih Terim'i çıldırtan karar! Maç sonrasında...

Kayode'nin attığı gol, VAR incelemesine takılınca Türk Telekom Stadyumu'nda gerilim tavan yaptı.

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Fatih Terim'i çıldırtan karar! Maç sonrasında...

KAVGA SON ANDA ÖNLENDİ
Galatasaray tarafı 'faul', Antep cephesi ise 'gol' diye bağırırken tansiyon yükseldi. Galatasaray teknik heyetinden Necati Ateş ile Gaziantep kulübü yetkilileri birbirlerinin üzerine yürüdü. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesini araya girenler son anda önledi.

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Fatih Terim'i çıldırtan karar! Maç sonrasında...

6 SANİYE KURALI
Dakikalar 90+9'u gösterdiğinde Galatasaray kalecisi Okan Kocuk'un topu 6 saniyeden fazla elinde tutmasıyla konuk ekip, Galatasaray ceza sahasında endirekt serbest vuruş kazandı.

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