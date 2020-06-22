Fatih Terim'i çıldırtan karar! Maç sonrasında...

GOL GEÇERSİZ SAYILDI!

Galatasaray, maçın sonuna 3-2 önde girdi. Gaziantep, Kayode ile beraberlik golünü buldu ancak VAR incelemesi sonrası hakem Alper Ulusoy pozisyonu izleyip öncesinde faul olduğu için golü iptal etti.