Galatasaray'ın listesindeki Fred'e onay çıktı!

Galatasaray'ın transfer listesindeki isimlerden Fred'le ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sezon başı kampına ailevi sorunları nedeniyle katılmadığı ifade edildi. Ancak bunun bir aldatmaca olduğu; aslında Manchester United'ın kendisine G.Saray'la görüşmesi için izin verdiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 15.07.2019 23:52 Güncelleme Tarihi: 16.07.2019 07:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





