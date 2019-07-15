16 Temmuz 2019, Salı
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Galatasaray'ın listesindeki Fred'e onay çıktı!
Galatasaray'ın transfer listesindeki isimlerden Fred'le ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sezon başı kampına ailevi sorunları nedeniyle katılmadığı ifade edildi. Ancak bunun bir aldatmaca olduğu; aslında Manchester United'ın kendisine G.Saray'la görüşmesi için izin verdiği bildirildi.
Giriş Tarihi: 15.07.2019 23:52 Güncelleme Tarihi: 16.07.2019 07:56
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