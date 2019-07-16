Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! İşte yapılan teklif

Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan ve Avusturya'da kampa girecek olan Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezonda üç kulvarda birden yarışacak olan sarı-kırmızılılar, orta saha transferi için gaza bastı. Fernando ve Ndiaye'nin takımdan ayrılması nedeniyle orta alana en az 2 takviye yapması beklenen Galatasaray, Ever Banega, Michael Seri ve Ljubomir Fejsa derken sürpriz bir isme teklif götürdü. Son dakika Galatasaray transfer haberleri....

Giriş Tarihi: 16.07.2019 09:40 Güncelleme Tarihi: 16.07.2019 09:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





