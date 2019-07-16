16 Temmuz 2019, Salı

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! İşte yapılan teklif

Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan ve Avusturya'da kampa girecek olan Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezonda üç kulvarda birden yarışacak olan sarı-kırmızılılar, orta saha transferi için gaza bastı. Fernando ve Ndiaye'nin takımdan ayrılması nedeniyle orta alana en az 2 takviye yapması beklenen Galatasaray, Ever Banega, Michael Seri ve Ljubomir Fejsa derken sürpriz bir isme teklif götürdü. Son dakika Galatasaray transfer haberleri....

Giriş Tarihi: 16.07.2019 09:40 Güncelleme Tarihi: 16.07.2019 09:41
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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! İşte yapılan teklif

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor...

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! İşte yapılan teklif

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan sarı-kırmızılılar, özellikle ülkemizi temsil edeceği Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmayı amaçlıyor.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! İşte yapılan teklif

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Cimbom'da transfer önceliklerinden birisi de orta saha...

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! İşte yapılan teklif

Brezilyalı futbolcusu Fernando'yu Sevilla'ya satan Aslan, Stoke City'den kiralanan Ndiaye'nin de kulübüne geri dönmesi nedeniyle en az 2 orta saha transferi yapacak.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! İşte yapılan teklif

Adı Ever Banega, Michael Seri ve Ljubomir Fejsa gibi isimlerle anılan Galatasaray'ın listesine sürpriz bir isim girdi.

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