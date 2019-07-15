15 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe ve Galatasaray bir yıldız için daha karşı karşıya!

Fenerbahçe ve Galatasaray kadrolarını güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Transfer çalışmaları kapsamında şimdiye kadar Vedat Muriç, Deniz Türüç ve Mert Çetin transferlerinde karşı karşıya gelen iki ezeli rakip bir transferde daha rekabete girdi. İşte transfer çekişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 15.07.2019 22:35 Güncelleme Tarihi: 15.07.2019 22:39
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Fenerbahçe ve Galatasaray bir yıldız için daha karşı karşıya!

Süper Lig'in iki dev takımı Galatasaray ve Fenerbahçe bir transferde daha karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe ve Galatasaray bir yıldız için daha karşı karşıya!

Kadro mühendisliği kapsamında gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvayan iki ezeli rakip transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.

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Fenerbahçe ve Galatasaray bir yıldız için daha karşı karşıya!

Fenerbahçe şimdiye kadar 7 oyuncuyu kadrosuna katarken Galatasaray 5 oyuncu ile kadrosunu güçlendirdi.

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Fenerbahçe ve Galatasaray bir yıldız için daha karşı karşıya!

iki ekip Çaykur Rizespor'un golcü oyuncusu için şimdiye kadar görülmemiş bir transfer savaşına girmiş ve bu savaşı kazanan Fenerbahçe olmuştu.

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Fenerbahçe ve Galatasaray bir yıldız için daha karşı karşıya!

Fenerbahçe ve Galatasaray, Kayserispor'dan Deniz Türüç ve Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu Mert Çetin'in transferi için de hali hazırda yarışı sürdürüyor.

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