15 Temmuz 2019, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe ve Galatasaray bir yıldız için daha karşı karşıya!
Fenerbahçe ve Galatasaray kadrolarını güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Transfer çalışmaları kapsamında şimdiye kadar Vedat Muriç, Deniz Türüç ve Mert Çetin transferlerinde karşı karşıya gelen iki ezeli rakip bir transferde daha rekabete girdi. İşte transfer çekişmesinin detayları...
Giriş Tarihi: 15.07.2019 22:35 Güncelleme Tarihi: 15.07.2019 22:39
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"