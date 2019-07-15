Fenerbahçe ve Galatasaray bir yıldız için daha karşı karşıya!

Fenerbahçe ve Galatasaray kadrolarını güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Transfer çalışmaları kapsamında şimdiye kadar Vedat Muriç, Deniz Türüç ve Mert Çetin transferlerinde karşı karşıya gelen iki ezeli rakip bir transferde daha rekabete girdi. İşte transfer çekişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 15.07.2019 22:35 Güncelleme Tarihi: 15.07.2019 22:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





