Galatasaray'ın liderlik planı tuttu! İşte 10 maddede derbi haftası

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Geçtiğimiz sezon rakibini 3-1 yenen ve 21 yıllık seriye son veren sarı-kırmızılı takım, bu sene de sarı-lacivertlileri devirip liderliği almanın planını yapıyor. İşte 10 maddede Cimbom'un derbi haftası... | Son dakika Fenerbahçe-Galatasaray derbisi haberleri (FB-GS derbi)