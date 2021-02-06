06 Şubat 2021, Cumartesi

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Galatasaray'ın liderlik planı tuttu! İşte 10 maddede derbi haftası

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Geçtiğimiz sezon rakibini 3-1 yenen ve 21 yıllık seriye son veren sarı-kırmızılı takım, bu sene de sarı-lacivertlileri devirip liderliği almanın planını yapıyor. İşte 10 maddede Cimbom'un derbi haftası... | Son dakika Fenerbahçe-Galatasaray derbisi haberleri (FB-GS derbi)

Giriş Tarihi: 06.02.2021 01:21 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 06:15
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Galatasaray'ın liderlik planı tuttu! İşte 10 maddede derbi haftası

1) Beşiktaş'ın puan kaybedeceğini öngören Galatasaray teknik heyetinin derbide liderlik planı tuttu. Deplasmanda Fenerbahçe'yi yenerse zirveyi ele geçirecek sarı-kırmızılı ekipte futbolcular tamamen bu hedefe motive edildi.

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Galatasaray'ın liderlik planı tuttu! İşte 10 maddede derbi haftası

2) Geçen sezon Kadıköy'de 20 yıllık seriye son veren sarı-kırmızılılar benzer şekilde derbiye hazırlandı. Younes Belhanda dışında kimseyle özel görüşme yapılmadı ve zorlu mücadele öncesinde takım strese sokulmadı.

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Galatasaray'ın liderlik planı tuttu! İşte 10 maddede derbi haftası

3) Fenerbahçe deplasmanında kart problemi yaşayan Belhanda'ya özellikle saha içinde sakinliğini koruması yönünde teknik heyet tarafından uyarı yapıldı.

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Galatasaray'ın liderlik planı tuttu! İşte 10 maddede derbi haftası

4) Takım kaptanları Muslera ve Arda, Onyekuru dışındaki yeni transferlere Fenerbahçe karşılaşmasının önemini ve taraftarlar için taşıdığı anlamı anlattı.

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Galatasaray'ın liderlik planı tuttu! İşte 10 maddede derbi haftası

5) Fatih Terim fizik olarak hazır bulduğu DeAndre Yedlin ve Mostafa Mohamed'le bugün derbiye başlama kararı aldı. İki oyuncuya da güven mesajı verildi.

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