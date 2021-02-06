06 Şubat 2021, Cumartesi

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gol yükünü onlar çekiyor! Derbi yerli goller yabancı

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde son 10 sezonda oynanan karşılaşmada yabancıların attığı goller dikkat çekiyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe-Galatasaray derbisi haberleri (FB-GS derbi)

Giriş Tarihi: 06.02.2021 00:46 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 06:13
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gol yükünü onlar çekiyor! Derbi yerli goller yabancı

Ligde bugün karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekiyor. İki takım arasında son 10 sezonda oynanan 25 derbi mücadelesinde Fenerbahçe 22 kez ağları havalandırdı, Galatasaray ise rakibine 24 golle karşılık verdi.

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gol yükünü onlar çekiyor! Derbi yerli goller yabancı

Bu müsabakalarda atılan 46 golün 34'ünü yabancı futbolculardan gelirken, 11'ini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu süreçteki bir golü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı. Sarı- lacivertlilerin söz konusu 22 golünün 19'unu yabancı oyuncular, 3'ünü ise Türk oyuncular filelere gönderdi.

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gol yükünü onlar çekiyor! Derbi yerli goller yabancı

TOPLAM 8 TÜRK FUTBOLCU
Sarı-kırmızılı takımın ise 24 golünün 15'ini yabancı, 8'ini de Türk oyuncular attı, bir gol de rakip futbolcudan geldi. Öte yandan takımlar arasında son 10 sezonda yapılan derbilerde 24 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gol yükünü onlar çekiyor! Derbi yerli goller yabancı

Ligde 2010-11 sezonunda 18 Mart 2011'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı müsabakadan bu yana yapılan 25 derbide sarı-lacivertlilerden 14, sarı-kırmızılılardan 10 yabancı oyuncu skoru değiştirdi. Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 5 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gol yükünü onlar çekiyor! Derbi yerli goller yabancı

ALEX, SNEIJDER VE SELÇUK!
Son 10 sezondaki maçlarda en fazla gol atan oyuncu unvanını 3 isim paylaştı. Sarı-lacivertli takımın eski yıldız futbolcusu Alex, bu dönemde Galatasaray derbilerinde 3 kez fileleri havalandırdı. Alex, ayrıca Fenerbahçe'de forma giydiği 2004-12 yıllarında Galatasaray ağlarını toplam 9 kez sarstı. Sarı-kırmızılılarda da Sneijder ile Selçuk İnan, Fenerbahçe ağlarını 3'er kez havalandırdı.

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