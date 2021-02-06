Galatasaray'da Fatih Terim takıma öz güven aşıladı! "Yendik yine yeneriz"

SAKİN KALIN

Futbolcularına özel uyarılarda bulunan Terim, takımı sakin kalmaları yönünde telkin etti. Sarı-lacivertli futbolcuların ortamı germek isteyeceklerini söyleyen İmparator, "Biz onlardan çok daha iyi oynuyoruz. İşimize bakalım yeter. Tahriklere kapılmayın. Onlar da bizim daha iyi oynadığımızı biliyor" diye konuştu. Takıma hücum emri veren Fatih hoca, "Son iki yıldır çok üstün oynuyoruz. Geçen sezon 3 attık, 5-6 da olabilirdi. Yine hücum oynayıp rakibi yıkacağız. Galibiyetten başka bir düşünceniz kesinlikle olmasın" dedi.



