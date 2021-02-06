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Galatasaray'da Fatih Terim takıma öz güven aşıladı! "Yendik yine yeneriz"

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Geçtiğimiz sezon rakibini 3-1 yenen ve 21 yıllık seriye son veren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, takıma öz güven aşıladı. Deneyimli teknik adam, ezeli rakibini yine Kadıköy'de yenip liderliği devralmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe-Galatasaray derbisi haberleri (FB-GS derbi)

Giriş Tarihi: 06.02.2021 01:25 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 06:15
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Galatasaray'da Fatih Terim takıma öz güven aşıladı! Yendik yine yeneriz

Tüm Türkiye nefesini tuttu, sezonun en büyük maçını bekliyor. Kritik derbi öncesi Kadıköy'e 3 puan geride giden Galatasaray, karşılaşmayı kazanarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Geçen sezon 21 yıllık seriye nokta koyan sarı-kırmızılılar, rakibini bir kez daha devirerek taraftarlarına bayram sevinci yaşatmayı amaçlıyor. Derbilerin usta ismi Teknik Direktör Fatih Terim, futbolcularına öz güven aşılıyor ve galibiyetten başka bir sonucu kesinlikle düşünmüyor. Başakşehir maçından sonra tamamıyla derbiye kilitlenen İmparator, yaptığı toplantılarla takımını motive ediyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim takıma öz güven aşıladı! Yendik yine yeneriz

SAKİN KALIN
Futbolcularına özel uyarılarda bulunan Terim, takımı sakin kalmaları yönünde telkin etti. Sarı-lacivertli futbolcuların ortamı germek isteyeceklerini söyleyen İmparator, "Biz onlardan çok daha iyi oynuyoruz. İşimize bakalım yeter. Tahriklere kapılmayın. Onlar da bizim daha iyi oynadığımızı biliyor" diye konuştu. Takıma hücum emri veren Fatih hoca, "Son iki yıldır çok üstün oynuyoruz. Geçen sezon 3 attık, 5-6 da olabilirdi. Yine hücum oynayıp rakibi yıkacağız. Galibiyetten başka bir düşünceniz kesinlikle olmasın" dedi.

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Galatasaray'da Fatih Terim takıma öz güven aşıladı! Yendik yine yeneriz

RYAN DONK PARLIYOR
Luyindama'nın formasını kapan Ryan Donk, Marcao ile harika bir ikili oldu. Hollandalı futbolcu, Başakşehir maçında enfes futbolunu 1 asist ve 1 golle süsledi. 34 yaşındaki yıldız, geçen sezon 3-1 kazanılan galibiyette de ilk golü kaydetmişti. Fatih Terim'in en çok güvendiği isimler arasında yer alan Ryan Donk, Henry Onyekuru'ya savunma arkasına attığı uzun toplarla tehlike yaratmayı da başarıyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim takıma öz güven aşıladı! Yendik yine yeneriz

TECRÜBE ABİDESİ MUSLERA
Galatasaray'da 23 kez ile en çok Fenerbahçe derbisine çıkan isim olan Fernando Muslera, takımın en güvenilen ismi. Uruguaylı eldiven, 23 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 yenilgi gördü. Sarı-lacivertlilerden 20 gol yerken, 9 kez kalesini kapatmayı başardı. 34 yaşındaki file bekçisi, bu sezon sakatlıktan da harika döndü. 4 maçta sadece 2 gol yiyen Muslera kalesine gelen 20 şuttan 18'ini kurtarmayı başardı. Uruguaylı'nın yediği 2 golden 1'i penaltıydı.

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Galatasaray'da Fatih Terim takıma öz güven aşıladı! Yendik yine yeneriz

FEGHOULI VE GEDSON YOK
Yeni Malatyaspor deplasmanında sakatlanan Sofiane Feghouli, dev derbide takımını yalnız bırakacak. Cezayirli yıldız, çalışmalarına takımdan ayrı sürdürüyor. Benfica'dan kiralanan Gedson Fernandes'in ise karantina süresi bitmesine rağmen kadroya alınması beklenmiyor. 21 yaşındaki orta sahanın 14 Şubat'ta Kasımpaşa maçında kulübede olacağı planlanıyor.

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