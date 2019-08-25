25 Ağustos 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın Konyaspor 11'i belli oldu!

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Konyaspor'u konuk ediyor. İşte iki takımın ilk 11'leri...

Giriş Tarihi: 25.08.2019 20:23 Güncelleme Tarihi: 25.08.2019 20:49
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Galatasaray'ın Konyaspor 11'i belli oldu!

Galatasaray:

Muslera

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Galatasaray'ın Konyaspor 11'i belli oldu!

Mariano

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Galatasaray'ın Konyaspor 11'i belli oldu!

Luyindama

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Galatasaray'ın Konyaspor 11'i belli oldu!

Donk

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  • 22
Galatasaray'ın Konyaspor 11'i belli oldu!

Nagatomo

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