13 Eylül 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın Kasımpaşa 11'i belli oldu! Muslera ve Falcao...

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. İşte sarı-kırmızılıların ilk 11'i ve ve Fatih Terim'in Muslera ve Falcao kararı...

Giriş Tarihi: 13.09.2019 19:07 Güncelleme Tarihi: 13.09.2019 19:36
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Galatasaray'ın Kasımpaşa 11'i belli oldu! Muslera ve Falcao...

Muslera

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Galatasaray'ın Kasımpaşa 11'i belli oldu! Muslera ve Falcao...

Mariano

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  • 11
Galatasaray'ın Kasımpaşa 11'i belli oldu! Muslera ve Falcao...

Luyindama

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Galatasaray'ın Kasımpaşa 11'i belli oldu! Muslera ve Falcao...

Marcao

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  • 11
Galatasaray'ın Kasımpaşa 11'i belli oldu! Muslera ve Falcao...

Nagatomo

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