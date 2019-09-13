Galatasaray'ın Kasımpaşa 11'i belli oldu! Muslera ve Falcao...

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. İşte sarı-kırmızılıların ilk 11'i ve ve Fatih Terim'in Muslera ve Falcao kararı...

Giriş Tarihi: 13.09.2019 19:07 Güncelleme Tarihi: 13.09.2019 19:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





