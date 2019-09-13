13 Eylül 2019, Cuma
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Dört büyüklerin toplam borcu açıklandı! İşte en çok borcu olan kulüp
Transfer döneminde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor toplam 51 futbolcuyu renklerine bağladı. Mali açıdan zor günler geçiren kulüplerimiz bonservissiz futbolcu transferine yoğunlaşırken, transfer edilen isimlere ödenecek ücretlerde ise kesenin ağzını açtı. İşte 4 büyüklerin transfer bilançosu ve toplam borçları...
Giriş Tarihi: 13.09.2019 18:44
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