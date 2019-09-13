13 Eylül 2019, Cuma

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Dört büyüklerin toplam borcu açıklandı! İşte en çok borcu olan kulüp

Transfer döneminde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor toplam 51 futbolcuyu renklerine bağladı. Mali açıdan zor günler geçiren kulüplerimiz bonservissiz futbolcu transferine yoğunlaşırken, transfer edilen isimlere ödenecek ücretlerde ise kesenin ağzını açtı. İşte 4 büyüklerin transfer bilançosu ve toplam borçları...

Giriş Tarihi: 13.09.2019 18:44
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Dört büyüklerin toplam borcu açıklandı! İşte en çok borcu olan kulüp

Türkiye'de yaz transfer dönemi geride kalan hafta sona ererken, yüklü miktarda borcu bulunan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, transfer harcamalarında yine cömert bir yaklaşım sergiledi.

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Dört büyüklerin toplam borcu açıklandı! İşte en çok borcu olan kulüp

Bu dönemde Beşiktaş 8, Galatasaray 14, Fenerbahçe 12 ve Trabzonspor da 17 futbolcuyu renklerine bağladı.

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Dört büyüklerin toplam borcu açıklandı! İşte en çok borcu olan kulüp

Söz konusu 51 oyuncunun kulüplere toplam maliyeti ise bu sezon için menajer ücretleri hariç 716 milyon liraya (115,5 milyon avro) ulaştı.

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Dört büyüklerin toplam borcu açıklandı! İşte en çok borcu olan kulüp

Türk futbolunun lokomotifleri olarak nitelendirilen dört kulübün, yüklü miktardaki borçlarına rağmen bu denli yüksek rakamlarla transfer yapması dikkati çekiyor.

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Dört büyüklerin toplam borcu açıklandı! İşte en çok borcu olan kulüp

"BORCA BATIK LİG"
Denetçi raporlarında ise uzun zamandır 4 kulüp için de aynı ifadeler kullanılıyor;

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