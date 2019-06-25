25 Haziran 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da flaş karar! 3 ayrılık...

Spor Toto Süper Lig'de 23. şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, önümüzdeki sezonun kadrosu için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği 3 ismin biletini kesti.

Giriş Tarihi: 25.06.2019 09:26 Güncelleme Tarihi: 25.06.2019 09:28
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Galatasaray'da flaş karar! 3 ayrılık...

Galatasaray'da yapılması düşünülen transferlere yer açmak adına harekete geçildi.

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Galatasaray'da flaş karar! 3 ayrılık...
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Galatasaray'da flaş karar! 3 ayrılık...
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Galatasaray'da flaş karar! 3 ayrılık...
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Galatasaray'da flaş karar! 3 ayrılık...
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