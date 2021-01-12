Galatasaray'da Radamel Falcao'dan şok talep! Yönetime şart koştu

Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da, gelecek oyuncular kadar gidecekler de önemli yer tutuyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılı takım, takımın en çok kazanan ismi olan Radamel Falcao ile yollarını ayırmak istese de, Kolombiyalı golcüden şok bir talep geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)