12 Ocak 2021, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Radamel Falcao'dan şok talep! Yönetime şart koştu

Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da, gelecek oyuncular kadar gidecekler de önemli yer tutuyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılı takım, takımın en çok kazanan ismi olan Radamel Falcao ile yollarını ayırmak istese de, Kolombiyalı golcüden şok bir talep geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 12.01.2021 11:10
ABONE OL
  • 1
  • 14
Galatasaray'da Radamel Falcao'dan şok talep! Yönetime şart koştu

Son dakika haberi... Galatasaray'da senelik 5 milyon € garanti ücret kazanan Radamel Falcao bu sezon takımına katkı sağlayamadı. Çok uzun süre sakatlığı nedeniyle sahadan uzak kalan Falcao, son olarak Antalyaspor maçında oyuna girdi ve kısa süre sonra yeniden sakatlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Galatasaray'da Radamel Falcao'dan şok talep! Yönetime şart koştu

Son dakika haberine göre Radamel Falcao, Galatasaray yönetiminden ücretinin %65'lik kısmını istedi. Milliyet Gazetesi'nden Bilal Meşe, Falcao konusunda yeni bilgileri paylaştı.

  • 3
  • 14
Galatasaray'da Radamel Falcao'dan şok talep! Yönetime şart koştu

Radamel Falcao'nun geri dönüşü en iyi ihtimalle iki ayı bulacak. Devre arasında Galatasaray, Radamel Falcao ile sözleşmeyi feshetmeyi hedefliyor. Yıldız oyuncuya Inter Miami'den teklifler olduğu konuşulsa da sakatlıklar nedeniyle transfer askıya alındı.

  • 4
  • 14
Galatasaray'da Radamel Falcao'dan şok talep! Yönetime şart koştu

Galatasaray, geldiği günden bu yana bir türlü randıman vermeyen ünlü golcü Radamel Falcao'dan kurtulmak için masaya oturdu, Kolombiyalı futbolcu da karşı teklifini sundu.

  • 5
  • 14
Galatasaray'da Radamel Falcao'dan şok talep! Yönetime şart koştu

Bu sezon sadece 8 maçta kendini gösterebilen, son olarak sahaya çıktığı Antalyaspor karşılaşmasında ancak yarım saat forma giyebilen Falcao'nun yine sakatlandığı, geriye dönüşünün 1.5-2 ayı bulabileceği dile getirilmişti.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör