28 Temmuz 2019, Pazar
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Galatasaray şimdi yandı! Diagne para istiyor ve Falcao...
Yaklaşık 2 haftadır Falcao transferiyle uğraşan ve Ahmet Bulut'un verdiği bilgilere göre Galatasaray'a gelme şansı yüzde elliyken daha da yükselen yıldız futbolcu, Monaco'nun kampına katılınca sarı kırmızılı taraftarlar bir anda umutsuzluğa kapılmıştı bunun nedeni belli oldu ancak başka asıl iki sorun daha var. Biri Diagne'nin para istemesi, diğeri ise transferdeki dev rakip. Peki, Falcao'da son durum ne? Diagne neden para istiyor? Transferdeki rakip kim? İşte son dakika Galatasaray-Falcao transfer haberlerine dair her şey...
Giriş Tarihi: 28.07.2019 11:05 Güncelleme Tarihi: 28.07.2019 11:05
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Galatasaray şimdi yandı! Diagne para istiyor ve Falcao... Son dakika transfer haberleri
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Galatasaray şimdi yandı! Diagne para istiyor ve Falcao... Son dakika transfer haberleri
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Galatasaray şimdi yandı! Diagne para istiyor ve Falcao... Son dakika transfer haberleri
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Galatasaray şimdi yandı! Diagne para istiyor ve Falcao... Son dakika transfer haberleri
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Galatasaray şimdi yandı! Diagne para istiyor ve Falcao... Son dakika transfer haberleri
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