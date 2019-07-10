Galatasaray ve Fenerbahçe'de olay ayrılık!

Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi vermek için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe'den sürpriz bir karar geldi. Süper Lig'in iki ezeli rakibi, yaz transfer döneminde kadrolarına kattıkları futbolcuları yollama kararı aldılar. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.07.2019 18:32 Güncelleme Tarihi: 10.07.2019 18:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





