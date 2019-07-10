10 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray ve Fenerbahçe'de olay ayrılık!

Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi vermek için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe'den sürpriz bir karar geldi. Süper Lig'in iki ezeli rakibi, yaz transfer döneminde kadrolarına kattıkları futbolcuları yollama kararı aldılar. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.07.2019 18:32 Güncelleme Tarihi: 10.07.2019 18:32
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Galatasaray ve Fenerbahçe'de olay ayrılık!

Spor Toto Süper Lig'de transfer bombaları patlamaya devam ediyor.

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Galatasaray ve Fenerbahçe'de olay ayrılık!

Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe sürpriz bir transfer kararına imza attı.

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Galatasaray ve Fenerbahçe'de olay ayrılık!

İstanbul temsilcileri kadrolarına yeni kattıkları ismi gönderme kararı aldı.

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Galatasaray ve Fenerbahçe'de olay ayrılık!

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, bu iki futbolcunun kadrolarına katılacağını duyurdu. İşte ayrıntılar...

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Galatasaray ve Fenerbahçe'de olay ayrılık!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Başkan Erol Bedir, yapılan transferlere ilişkin konuştu.

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