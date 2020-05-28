Galatasaray'dan bir taşla iki kuş! Lemina ile birlikte gelecek

Yeni sezon kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına başlayan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında Southampton takımından kiraladığı ve performansıyla göz dolduran Mario Lemina ile yola devam etmek isteyen Aslan, Gabonlu futbolcuyu yeniden kiralamak için görüşmelerini sürdürürken, sarı-kırmızılı ekibe flaş bir öneri geldi. İngiliz ekibinden gelen bu öneri Fatih Terim'in ilgisini çekerken, transfer görüşmelerinin artık iki oyuncu üzerinden devam edeceği öğrenildi. Son dakika Galatasaray haberleri...