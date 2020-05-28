28 Mayıs 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan bir taşla iki kuş! Lemina ile birlikte gelecek

Yeni sezon kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına başlayan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında Southampton takımından kiraladığı ve performansıyla göz dolduran Mario Lemina ile yola devam etmek isteyen Aslan, Gabonlu futbolcuyu yeniden kiralamak için görüşmelerini sürdürürken, sarı-kırmızılı ekibe flaş bir öneri geldi. İngiliz ekibinden gelen bu öneri Fatih Terim'in ilgisini çekerken, transfer görüşmelerinin artık iki oyuncu üzerinden devam edeceği öğrenildi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 28.05.2020 03:39 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 06:36
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Galatasaray'dan bir taşla iki kuş! Lemina ile birlikte gelecek

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Mario Lemina'yı takımda tutabilmek için büyük bir seferberlik ilan edilmiş durumda.

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Galatasaray'dan bir taşla iki kuş! Lemina ile birlikte gelecek

Sarı-kırmızılı ekipte kalmak isteyen Lemina, geçtiğimiz aylarda kulübü Southampton ile bir görüşme gerçekleştirmiş ve resti çekmişti.

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Galatasaray'dan bir taşla iki kuş! Lemina ile birlikte gelecek

Gabonlu futbolcunun bu görüşmede,"İngiltere'ye dönmek istemiyorum. Galatasaray'da çok mutluyum. Sizden bana gereken kolaylığı göstermenizi istiyorum. Aksi halde burada başarılı olacağımı sanmıyorum Sizden anlayış bekliyorum. Galatasaray'da hedeflerim var" ifadelerini kullanarak Galatasaray'a kolaylık sağlanmasını istediği öğrenilmişti.

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Galatasaray'dan bir taşla iki kuş! Lemina ile birlikte gelecek

Mario Lemina'nın kiralık sözleşmesinin bir yıl daha uzatılması için Southamapton'la görüşmelerini sürdüren Galatasaray'a sürpriz bir teklif geldi.

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Galatasaray'dan bir taşla iki kuş! Lemina ile birlikte gelecek

Premier Lig ekibi, Lazio'dan 16 milyon euro'ya aldığı geçen sezon Celta Vigo'ya bu sezon ise Antwerp'e kiraladığı stoper Wesley Hoedt'i sarı-kırmızılılara önerdi.

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