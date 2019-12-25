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Galatasaray'ın hedefindeki isimden kötü haber! Maaşı dudak uçuklattı
Ocak ayını hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray'da, Fatih Terim'in transfer listesindeki isimlerle görüşülmeye başlandı. Adı sarı-kırmızılı takımla anılan Brezilyalı oyuncudan Cimbom'a kötü haber geldi. Oyuncunun aldığı yıllık maaşı duyan yöneticiler, bu transfer için kapıları kapattılar. İşte o isim ve tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 25.12.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 10:05
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