Galatasaray'ın hedefindeki isimden kötü haber! Maaşı dudak uçuklattı

Ocak ayını hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray'da, Fatih Terim'in transfer listesindeki isimlerle görüşülmeye başlandı. Adı sarı-kırmızılı takımla anılan Brezilyalı oyuncudan Cimbom'a kötü haber geldi. Oyuncunun aldığı yıllık maaşı duyan yöneticiler, bu transfer için kapıları kapattılar. İşte o isim ve tüm detaylar...