25 Aralık 2019, Çarşamba

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Galatasaray'ın hedefindeki isimden kötü haber! Maaşı dudak uçuklattı

Ocak ayını hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray'da, Fatih Terim'in transfer listesindeki isimlerle görüşülmeye başlandı. Adı sarı-kırmızılı takımla anılan Brezilyalı oyuncudan Cimbom'a kötü haber geldi. Oyuncunun aldığı yıllık maaşı duyan yöneticiler, bu transfer için kapıları kapattılar. İşte o isim ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 25.12.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 10:05
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Galatasaray'ın hedefindeki isimden kötü haber! Maaşı dudak uçuklattı

Devre arası transfer dönemini iple çeken Galatasaray'da gündeme birçok isim geliyor.

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Galatasaray'ın hedefindeki isimden kötü haber! Maaşı dudak uçuklattı

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir sezon geçiren sarı-kırmızılı takım mevcut kadroda büyük değişiklikler yapmayı planlıyor.

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Galatasaray'ın hedefindeki isimden kötü haber! Maaşı dudak uçuklattı

Ocak ayı için adı Galatasaray'la anılan isimlerden olan Brezilyalı yıldız futbolcudan ise kötü haber geldi. İşte detaylar...

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Galatasaray'ın hedefindeki isimden kötü haber! Maaşı dudak uçuklattı

Sosyal medya ve bazı internet sitelerinde Galatasaray'ın Çin ekibi JS Suning'de forma giyen Alex Teixeira ile ilgilendiği öne sürülüyordu.

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Galatasaray'ın hedefindeki isimden kötü haber! Maaşı dudak uçuklattı

Bu iddialar taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken, gerçekler ortaya çıktı.

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