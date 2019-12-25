Galatasaray'dan tarihi transfer operasyonu! 5 yıldız birden geliyor...

Galatasaray Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmada sadece 1 puan toplayabildi. Geçtiğimiz hafta 10 kişi kalan Ankaragücü karşısında son dakikalarda yediği 2 golle adeta yıkılan Aslan, Ligin 16'ıncı haftasında Göztepe karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu kötü gidişatın ardından Galatasaray ile Lider Sivasspor arasındaki puan farkı da 10'a çıktı. Alınan kötü sonuçların ardından sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar teknik direktör Fatih Terim'i istifaya davet etti. Galatasaray'da ise hesaplar tamamen ocak ayına göre yapılıyor. Fatih Terim'in sürekli işaret ettiği ocak ayı için takıma katılması planlanan isimler de belli oldu. İşte Terim'in takıma katacağı 5 isim ve transfer detayları...