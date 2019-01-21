24 Ocak 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Tetteh'in menajerinden Galatasaray açıklaması

Galatasaray'ın forvet transferi için adaylarından biri olan Benjamin Tetteh için menajer Pavel Zika'dan açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 21.01.2019 16:44 Güncelleme Tarihi: 24.01.2019 02:37
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Tettehin menajerinden Galatasaray açıklaması

Galatasaray'ın forvet transferi için Alan ve Pato ile birlikte 3. adayı olan Sparta Prag'ın golcüsü Benjamin Tetteh konusundaki son durumu menajer Pavek Zika aktardı.

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Tettehin menajerinden Galatasaray açıklaması

İki kulübün görüşmelerde ciddi bir aşama katettiğini belirten menajer, Ganalı oyuncunun Galatasaray'a ya da İngiltere'ye gideceğini söyledi.

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Tettehin menajerinden Galatasaray açıklaması

Sparta Prag'ın talepleriyle Galatasaray'ın teklifi arasında çok büyük fark olmadığını kaydeden Pavel Zika, "Şu anda Galatasaray ve Sparta Prag anlaşmaya varmış değil ancak ödeme konusunda birbirlerine çok uzak değiller.

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Tettehin menajerinden Galatasaray açıklaması

Hafta içinde anlaşma olması da muhtemel. Tetteh, İstanbul'a ya da İngiltere'ye gidebilir" ifadelerini kullandı.

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Tettehin menajerinden Galatasaray açıklaması

OYUNCU GALATASARAY'I İSTİYOR

Öte yandan 21 yaşındaki oyuncunun menajeriyle yaptığı görüşmede Galatasaray'a transfer olmak istediğini kaydettiği ve bu konuda fedakarlık yapmaya da hazır olduğunu söylediği ifade edildi.

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