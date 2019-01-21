28 Ocak 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a iki golcü (Sezonun sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular)

Türkiye'nin üç büyüklerinin transfer döneminde neler yapacağı merak ediliyordu. Ancak işler hiç beklenen gibi olmamıştı. Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala işler değişebilir, bombalar ardı ardına patlayabilir. Forvet konusunda çıkmaza giren Galatasaray, golcü transferi ile ortalığı sallayacak. Öte yandan sözleşmesi bitecek futbolcular da mercek altında...

Giriş Tarihi: 21.01.2019 15:55 Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 02:19
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Galatasaraya iki golcü (Sezonun sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular)
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Galatasaraya iki golcü (Sezonun sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular)

ADEBAYOR

Fenerbahçe, Adebayor için girişimlerini sürdürüyor. Başakşehir'de bu sezon fazla şans bulamayan Adebayor'u, Teknik Direktör Abdullah Avcı, futbol stiline ters düştüğü için kadroda düşünmüyor..

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Galatasaraya iki golcü (Sezonun sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular)

Fenerbahçe ise bu oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor. Teknik Direktör Ersun Yanal da yönetimle yaptığı görüşmede Adebayor'a sıcak baktığını bildirdi.

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Galatasaraya iki golcü (Sezonun sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular)

EDEN HAZARD

İddialara göre Eden Hazard, rekor bir bonservis bedeli ile Real Madrid yolcusu.

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Galatasaraya iki golcü (Sezonun sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular)

Real Madrid, Eden Hazard için Chelsea'ye Isco'yu göndermeye razı.

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