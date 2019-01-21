Galatasaraya iki golcü (Sezonun sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular)

Galatasaray'a iki golcü (Sezonun sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular)

Türkiye'nin üç büyüklerinin transfer döneminde neler yapacağı merak ediliyordu. Ancak işler hiç beklenen gibi olmamıştı. Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala işler değişebilir, bombalar ardı ardına patlayabilir. Forvet konusunda çıkmaza giren Galatasaray, golcü transferi ile ortalığı sallayacak. Öte yandan sözleşmesi bitecek futbolcular da mercek altında...