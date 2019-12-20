20 Aralık 2019, Cuma

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Fatih Terim'den zorunlu değişiklik! İşte Galatasaray'ın Göztepe 11'i

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. 21 Aralık Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Kritik mücadele öncesi 6 oyuncusundan yoksun olarak İzmir'e giden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, İzmir temsilcisi karşısında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Göztepe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 20.12.2019 15:31 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 15:40
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Fatih Terim'den zorunlu değişiklik! İşte Galatasaray'ın Göztepe 11'i

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe ile Galatasaray, 22 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de Bornova Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

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Fatih Terim'den zorunlu değişiklik! İşte Galatasaray'ın Göztepe 11'i

İlk yarının bitmesine 2 hafta kala sakatlıklarla uğraşan sarı-kırmızılılar, İzmir ekibini devirip moral depolamak istiyor.

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Fatih Terim'den zorunlu değişiklik! İşte Galatasaray'ın Göztepe 11'i

Kötü biten Avrupa macerasının ardından Ankaragücü karşısında alınan şok beraberlikle moraller bozulan Galatasaray, bu mücadelenin ardından Türkiye Kupası rövanş mücadelesinde Tuzla'yı 4-0 ile geçerek moral depolamıştı.

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Fatih Terim'den zorunlu değişiklik! İşte Galatasaray'ın Göztepe 11'i

Fenerbahçe ve Beşiktaş derbisinin oynanacağı haftada puan kaybı yaşamak istemeyen sarı-kırmızılılar, İzmir'den mutlak 3 puan ile dönmek istiyor.

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Fatih Terim'den zorunlu değişiklik! İşte Galatasaray'ın Göztepe 11'i

Tuzlaspor karşısında dinlendirilerek forma verilmeyen Ryan Babel de tedavisinin tamamlanmasının ardından takımla birlikte çalışmalara katıldı.

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