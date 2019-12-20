20 Aralık 2019, Cuma
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Fatih Terim'den zorunlu değişiklik! İşte Galatasaray'ın Göztepe 11'i
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. 21 Aralık Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Kritik mücadele öncesi 6 oyuncusundan yoksun olarak İzmir'e giden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, İzmir temsilcisi karşısında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Göztepe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...
Giriş Tarihi: 20.12.2019 15:31 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 15:40
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