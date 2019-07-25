25 Temmuz 2019, Perşembe
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Fatih Terim'den ters köşe! F.Bahçe'nin planını bozacak
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürerken bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediliyor. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, transferde ters köşe yaparak bir numaralı hedefini belirledi. Terim, bu hamleyle Fenerbahçe'nin planlarını bozmayı hedefliyor...
Giriş Tarihi: 25.07.2019 16:33 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 16:34
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