23 Mart 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fatih Terim talimatı verdi! Cimbom'a süper cevher...

UEFA Gençlik Ligi'nde yer alan U19 takımlarının birbirleri arasında oynadığı maçları izleyen Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, PSG'nin genç yıldız adayını gözüne kestirdi. Sarı kırmızılılar bu transfer için tüm şartları zorlayacak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 23.03.2020 02:14 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 06:42
ABONE OL
  • 1
  • 9
Fatih Terim talimatı verdi! Cimbom'a süper cevher...

Liglerin ertelenmesinin ardından Fatih Terim gece gündüz WyScout üzerine oyuncu izliyor. Koronavirüs salgını sonrasına göre planlarını yapan tecrübeli teknik adam bu yüzden yaz transfer döneminde kesinlikle genç ve gelecek vaadeden oyuncuları kadrosuna katmayı planlıyor.

  • 2
  • 9
Fatih Terim talimatı verdi! Cimbom'a süper cevher...

Her gün en azından bir oyuncuyu scout ekibinin önüne koyan ve bilgi alınmasını isteyen Terim dün de bu sezon UEFA Gençlik Ligi'nde yer alan U19 takımlarının birbirleri arasında oynadığı maçları izlediği bildirildi.

  • 3
  • 9
Fatih Terim talimatı verdi! Cimbom'a süper cevher...

AİLESİ İLE GÖRÜŞÜLECEK
Terim'in bu maçlarda gözüne çarpan isminse PSG'nin U19 takımında forma giyen Adil Aouchiche olduğu bildirildi. Tecrübeli teknik direktöre göre, Zinedine Zidane gibi Cezayir asıllı bir Fransız olan ve aynı zamanda 10 numara oynayan Adil geleceğin yıldızları arasında yer alabilir.

  • 4
  • 9
Fatih Terim talimatı verdi! Cimbom'a süper cevher...

Fatih Terim, almaları zor olsa da 15 Temmuz'da 18 yaşına girecek oyuncu için PSG ve ailesi ile temas kurulmasını istedi. Şimdiden Transfermarkt değeri 6 milyon euro olan Adil Aouchiche Galatasaray tüm şartlarını zorlayacak.

  • 5
  • 9
Fatih Terim talimatı verdi! Cimbom'a süper cevher...

METZ'E KARŞI FORMA GİYDİ
a girdi ancak bir kez forma şansı buldu. Metz karşısında 65 dakika sahada kaldı. Ayrıca kupada ise 2 maçta 97 dakika oynadı. PSG'nin Linas-Montlhery ile oynadığı ve 6-0 kazandığı karşılaşmada bir gol attı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör