09 Ağustos 2019, Cuma
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Galatasaray'ın Fiorentina kadrosu açıklandı! Kafilede sürpriz isim
Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1. haftasındaki Yukatel Denizlispor maçı öncesi İtalya takımlarından ACF Fiorentina ile özel müsabakada karşılaşacak. Galatasaray'ın Fiorentina maçı kamp kadrosunda sürpriz bir isim de yer aldı.
Giriş Tarihi: 09.08.2019 11:32 Güncelleme Tarihi: 09.08.2019 11:42
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