09 Ağustos 2019, Cuma

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Galatasaray'ın Fiorentina kadrosu açıklandı! Kafilede sürpriz isim

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1. haftasındaki Yukatel Denizlispor maçı öncesi İtalya takımlarından ACF Fiorentina ile özel müsabakada karşılaşacak. Galatasaray'ın Fiorentina maçı kamp kadrosunda sürpriz bir isim de yer aldı.

Giriş Tarihi: 09.08.2019 11:32 Güncelleme Tarihi: 09.08.2019 11:42
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Galatasaray'ın Fiorentina kadrosu açıklandı! Kafilede sürpriz isim

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1. haftasındaki Yukatel Denizlispor maçı öncesi İtalya takımlarından ACF Fiorentina ile özel müsabakada karşılaşacak.

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Galatasaray'ın Fiorentina kadrosu açıklandı! Kafilede sürpriz isim

İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'ndaki mücadele, 11 Ağustos Pazar TSİ 22.00'de başlayacak.

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Galatasaray'ın Fiorentina kadrosu açıklandı! Kafilede sürpriz isim

Galatasaray, müsabaka öncesi bugün saat 12.00'de Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Bologna kentine hareket ettikten sonra kara yoluyla Floransa'ya geçecek.

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Galatasaray'ın Fiorentina kadrosu açıklandı! Kafilede sürpriz isim

Galatasaray'ın Fiorentina maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor;

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Galatasaray'ın Fiorentina kadrosu açıklandı! Kafilede sürpriz isim

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