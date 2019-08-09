Galatasaray'ın Fiorentina kadrosu açıklandı! Kafilede sürpriz isim

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1. haftasındaki Yukatel Denizlispor maçı öncesi İtalya takımlarından ACF Fiorentina ile özel müsabakada karşılaşacak. Galatasaray'ın Fiorentina maçı kamp kadrosunda sürpriz bir isim de yer aldı.